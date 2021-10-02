ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» في البورصة الأمريكية

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، مدعومة بتفاؤل حيال تمرير مشروع قانون البنية التحتية في الولات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 108.76 نقاط أو 0.75%، ليحقق 14557.34 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» 488.73 نقطة

وصعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، 49.88 نقطة «1.16%»، ليسجل 4357.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 488.73 نقطة بما يعادل 1.44%، ليحقق 34332.65 نقطة.

وكان الذهب، ارتفع أمس الجمعة، وعوض المعدن النفيس، هبوط الدولار ومخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1758.58 دولار للأونصة.

كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا بنسبة 0.1% لتحقق 1759 دولارا، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وبالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت عملة «بيتكوين» الرقمية، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر الماضي تقريبا، مدعومة بتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» جيروم باول، أمس الاول الخميس.

بيتكوين تصعد 9% إلى 47742 دولارا

وصعدت «بتكوين» في أحدث تعاملات، 9% إلى 47742 دولارا، كما ارتفعت العملتان «إيثر» و«إكس.آر.بي»، 10% تقريبا إلى 3294 دولارا و8.2% إلى 1.0299 دولار على التوالي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان باول، أشار في شهادة بـ «كونجرس» بلاده، إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي»، ليس لديه نية لحظر العملات المشفرة.

عربيا، غيَّرت وكالة «إس أند بي جلوبال» الشركة الأم لوكالة «ستاندرد أند بورز»، النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية بدعم تحسن الوضع المالي، مؤكدة تصنيفها عند «بي/ بي+»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وقالت «إس أند بي جلوبال»، إن الضغوط الاقتصادية والمالية على السلطنة تتراجع مع انحسار آثار انخفاض أسعار النفط في 2020 وفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، متوقعة انخفاضا حادا في عجز ميزانية عمان، بعد الزيادة كبيرة في عجز الميزانية في 2020.