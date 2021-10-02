9 تصريحات عن مبادرة إلهام شاهين: هتبرع بأعضائي كلها لما أموت

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، مؤكدة في تصريحات تليفزيونية أنها مصممة على التبرع بأعضائها لمساعدة المرضى الأحياء.

الفنانة: قولت الكلام ده من أيام ماما

أبرز ما ذكرته الفنانة إلهام شاهين عن التبرع بأعضائها نرصده لكم كما يلي:

1- أنا قايلة ده لعيلتي ولأخواتي وأولادي وأخواتهم وأنا قايلة ده من زمان.

2- عايزة لما أموت أتبرع بأعضائي كلها وقولت الكلام ده من أيام ماما الله يرحمها.

3- النهارده أعلنت الموضوع ده في ندوة كتاب المستشار أمير رمزي وصاحب المبادرة الدكتور خالد منتصر.

4- نفسي الموضوع ده ينتشر لأن إحنا لما نموت الجسم ده هيروح للتراب والدود هياكله لكن لما أساعد حد إنه يعيش من غير ألم ومن غير أدوية.

5- ممكن اتنين ياخدوا الكلى وممكن واحد ياخد الكبد وواحد ياخد القلب وقرنية العين والعين نفسها وأي جزء سليم ينفع عندي لأي حد أنا متبرعة بيه وشايفة إن ده خير كبير.

6- عايزة يكون فيه جهة أكتب فيها الوصية دي وأكتب فيها إقرار بالتبرع بالأعضاء وأحب أكون أول واحدة تروح الجهة دي.

7- شيء مهم جدا وشيء إنساني للغاية لأن أنا شايفة إن الجسم ده هيروح للدود وللتراب وليه منساعدش بعض ومنبقاش أكثر إنسانية أو أكثر تحضرا وأنا شايفة ده خير عظيم.

8- يا ريت يكون فيه جهة في الدولة تقنن الموضوع ده عشان لو مثلا إخواتي لما مت مرضيوش يعملوا كده وقالوا محدش يقرب من جسمها لا أنا طالبة ده عشان يبقى فيه جهة مسؤولة عن ده.

9- معنديش مانع إن طالب في كلية الطب يتعلم في جثتي لما أموت ومعنديش مانع لأي حاجة لخير البشرية أنا أساهم فيها.