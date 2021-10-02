«أبو العربي» في السعودية.. وهاني رمزي: متشوق لمقابلة الشعب الشقيق

أعلن الفنان هاني رمزي، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، سفر أسرة مسرحية «أبو العربي» إلى السعودية للعرض هناك.

وكتب رمزي «متشوق جدا لمقابلة الشعب السعودي الشقيق في أولى عروض المسرحية الكوميدية أبو العربي في المهمة المستحيلة بالنادي الأدبي الثقافي في جدة أيام 4 و5 و6 من شهر أكتوبر».

تفاصيل مسرحية أبو العربي

مسرحية «أبو العربي» بطولة هاني رمزي وداليا البحيري وحجاج عبدالعظيم وعمرو عبدالعزيز وأحمد فتحي، وعدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

وتدور أحداث مسرحية «أبو العربي في ميشين إمبوسيبل» حول شخصية أبو العربي الشهيرة التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وأكد هاني رمزي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المسرحية ليس لها علاقة بالفيلم، وأن العامل المشترك بين الفيلم والمسرحين هو الشخصية البورسعيدية التي كانت موجودة بالفيلم، لكن التكوين مختلف تماما.

ويشهد العرض المسرحي عودة الفنان هاني رمزي إلى خشبة المسرح بعد غياب 18 عاما، حيث إن آخر أعماله على خشبة المسرح كان العرض المسرحي «كده أوكيه».

وحرص صناع وأبطال مسرحية «أبو العربي» على إهداء ليلة الافتتاح إلى روح نجم الكوميديا سمير غانم.