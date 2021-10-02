مئات العراقيين يحيون ذكرى «انتفاضة الدخانيات وثورة أكتوبر»

أحيى المئات من العراقيين، أمس الجمعة، الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الاحتجاجات الشعبية الكبرى «انتفاضة الدخانيات وثورة أكتوبر» في محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، ملوحين بتجدد المظاهرات ضد الفساد والقتل الذي طال المشاركين في الاحتجاجات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وحققت «ثورة تشرين»، رغم توقفها وانتهاء الاحتجاجات مع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مطلع العام الماضي، نتائج مهمة على الحاضر تمثلت بالتأثير على العديد من المواطنين العازفين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إقامتها في 10 أكتوبر الجاري.

متظاهرون ينظمون وقفات في ساحة التحرير وسط بغداد رفعوا فيها لافتات العلم العراقي

ونظم المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد التي احتضنت الاحتجاجات الشعبية في 1 أكتوبر 2019 ، ومحافظات الوسط والجنوب، وقفات رفعوا فيها لافتات العلم العراقي وصور الضحايا الذين قتلوا بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

واستخدم عدد من المتظاهرين صور وتسجيلات مصورة تعود لمشاركاتهم وتصديهم لقنابل الغاز والمسماة محليا «الدخانيات»، في الثورة الشعبية التي تعد الأولى والأكبر من نوعها بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

وفي سياق الانتخابات العراقية، شمل التصويت العسكري الخاص، خلال الانتخابات، 7 فئات من الأصناف الأمنية، وسط دعوات لإلغاء هذا التصويت، للحفاظ على استقلال المؤسسة العسكرية، وإنهاء حالة الجدل الذي يثار مع كل موسم انتخابي تجاه تلك الأصوات.

وأجرت الحكومة العراقية، استعدادات مكثفة لإنجاح الحدث المرتقب، السبت المقبل، وسط اهتمام عربي، ودولي، عبر مئات المراقبين الذين يمثلون منظماتهم ودولهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلنت «المفوضية العليا المستقلة» للانتخابات، أمس الجمعة، الفئات المشمولة بالتصويت الخاص، وهي: الداخلية، الدفاع، جهاز مكافحة الارهاب، وداخلية إقليم كردستان العراق، ووزارة البشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية.

«مفوضية الانتخابات» ترفض إدراج عناصر «الحشد الشعبي» ضمن التصويت الخاص

من جانبها، رفضت «مفوضية الانتخابات»، إدراج عناصر هيئة «الحشد الشعبي»، ضمن التصويت الخاص، لأسباب فنية.