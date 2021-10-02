 حسام حسني: يحذر من تناول الأدوية المنتشرة على «فيسبوك» لعلاج كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر تشهد ارتفاعات يومية في معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية تزامنا مع دخول مصر الموجه الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التزام المواطنين ووعيهم تجاه صحتهم وصحة الآخرين سيقلل من معدل الإصابة بفيروس كورونا، وأن الوقاية الحقيقية تتمثل في اتباع تعليمات وزارة الصحة.

تناول الأدوية لعلاج كورونا من السوشيال ميديا لا يفيد

وعن تناول الأدوية من مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج كورونا، حذر حسام حسني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من اتباع الطرق الهوجاء في تناول بعض الأدوية المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي التي يفترض بها علاج الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن هناك بعض الأشخاص الذين يروجون للأدوية معينة دون وجود تجارب حقيقية أو أدلة طبية تؤكد من صحة هذه العقارات وهناك بعض الأشخاص غير متخصصين في المجال الطبي، وفي بعض الأحيان يسببون مشاكل صحية من تناول هذه الأدوية.

بروتوكولات علاج كوورنا تحدد وفقا للحالة

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن البروتوكولات التي تصدرها اللجنة العلمية والتي تحتوى على العديد من الأدوية وفقا للحالات البسيطة والحالات المتوسطة المصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأدوية تساعد على تقليل المضاعفات المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا وليس لها أعراض على المدى القريب أو البعيد ويجب الالتزام بالأدوية المقررة داخل البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

جميع اللقاحات التي توفرها الدولة المصرية آمنة ومعترف بها دوليا

وناشد حسني المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وغسل اليدين وعدم ملامسة الأسطح في المواصلات العامة وأماكن العمل، والحصول علي اللقاح في مراكز التطعيم التي توفرها وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات التي توفرها الدولة المصرية آمنة ومعترف بها دوليا من قبل جميع المنظمات العالمية وهي تساعد على تقليل الأعراض عند الإصابة بالفيروس ولا تحمي من انتقال العدوي بنسبة 100%.