إعلان الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 اليوم

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، في إعلان جداول العام الدراسي الجديد 2021 لمختلف الكليات استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021 في الجامعات تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بجانب البدء أيضا في تسكين طلاب المدن «بنين وبنات»، بجانب الاستعداد والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها الإسراع في تطعيم منسوبي الجامعات بلقاح فيروس كورونا.

الجامعات: الدراسة حضوريا وفي موعدها 9 أكتوبر الجاري

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة انتهت من جميع التجهيزات الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021، سواء بالصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية من تركيب وتشطيبات ودهانات وإجراء تعقيم وتطهير دوري وتجديد غرف المعيشة للطلاب بمختلف المباني والمدن، مؤكدا على أنه يجري الآن أيضا تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء التطعيم الدروي لجميع الأطقم الطبية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكليات بدأت في إعلان الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الأسبوع الماضي؛ برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا على أن الجامعة حققت نسبا متقدمة في عمليات تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعات.

الجامعات: الانتهاء من تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس قبل بداية العام الدراسي

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه تم الانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدا على أن الدراسة ستكون حضورية بمختلف الكليات «وجها لوجه»، ومنح الكليات الحرية في استخدام التعليم عن بعد كوسيلة تعليمية إضافية لها، مؤكدا على أنه جرى التأكد من جاهزية كل المنشآت الجامعية لاستقبال الطلاب.

و أضاف الجمال، أن الكليات ستبدأ من اليوم إعلان الجداول الدراسية وفتح المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مؤكدا على أنه جرى التأكيد على عدم استخراج أي كارنيه دراسي للعام الجديد لأي طالب غير حاصل على تطعيم كورونا.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد 2021، لافتا إلى أنه جرى تطعيم أكثر من 85% من منسوبي الحرم الجامعي في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن الكليات بدأت في إعلان جداول الفصل الدراسي الأول، وكذلك التشديد على ضرورة وضع خطط لمواجهة كورونا.