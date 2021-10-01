أماكن تلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات بسوهاج دون تسجيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، موضحة أنه يمكن لجميع الطلاب الجامعية التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا جرى تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أماكن تلقي لقاح كورونا دون تسجيل لطلاب الجامعات بمحافظة سوهاج

وحددت الصحة والسكان 12 مركز شباب لطلاب الجامعات للحصول على لقاح كورونا دون تسجيل في محافظة سوهاج، وهما:

ـ مركز شباب البلينا.

ـ مركز شباب توشكى أول.

ـ مركز شباب أخميم الرياضي.

ـ مركز شباب جرجا.

ـ مركز شباب دار السلام.

ـ مركز شباب طما الرياضي.

ـ مركز شباب المنشأة.

ـ مركز شباب مجلس المدينة.

ـ مركز شباب ساقلتة.

ـ مركز شباب مدينة ناصر.

ـ مركز شباب المراغة الرياضي.

ـ مركز شباب جهينة الشرقية.

إصدار شهادات تطعيم لقاح كورونا (QR Code) تصدر مجانًا للطلاب

ونوهت الصحة إلى أن إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) تصدر مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما أنه جار الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

وناشدت وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا «الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية» بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بـ 1100 مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركز تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب.