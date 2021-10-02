انطلاق أعمال الجلسة الإجرائية لدور الانعقاد الثاني لـ«النواب» بعد قليل

تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، الجلسة الإجرائية الأولى في دور الانعقاد الثاني لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسط حضور غالبية النواب.

وأنهى مجلس النواب، أمس، جميع استعداداته لاستقبال النواب فى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث تم تجهيز القاعة الرئيسية لعقد الجلسات العامة وتعقيمها، وإمداد الطرقات المؤدية إلى أبواب القاعة بالمطهرات وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

ويستعد مجلس النواب إلى عقد جلساته بدءً من اليوم حتى الاثنين المقبل، وذلك وفقا للقرار الجمهوري الصادر بدعوة المجلس للانعقاد .

تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

وتشهد الجلسة البرلمانية اليوم عددا من الإجراءات، وتشمل تلاوة قرارالرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

كما تشمل تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الاول لمجلس النواب من الفصل التشريعيى الثاني، اعتبارا من يوم الأربعاء 18 من ذى الحجة 1442 الموافق 28 من يوليو 2021.

ووفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشهد الجلسة البرلمانية دائما فى بدايتها تلاوة الاعتذارات المقدمة من بعض النواب عن حضور الجلسات العامة.

القوانين المحالة من الحكومة

ويعقب الجلسة إعلان الرسائل التي وردت إلى المجلس، والتى قد تشمل قوانين محالة من الحكومة إلى المجلس أو قوانين مقدمة من النواب.

يشار في هذا الصدد إلى أن وزارة شؤون المجالس النيابية أعلنت في بيان صادر عنها منذ أيام إحالة عدد من مشروعات القوانين الحكومية إلى مجلس النواب لمناقشتها كخطوة أولى في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الجديد.

ويُخول للحكومة على مدار مدة عمل دور الانعقاد إمداد مجلس النواب بالتشريعات التي تحتاجها الدولة المصرية.

عقد 3 جلسات برلمانية غدا

ووفقا للأعراف البرلمانية السائدة، ستشهد الجلسة البرلمانية غدا الأحد النصيب الأكبر من العمل، لاسيما في ظل دعوة رئيس مجلس النواب لأعضائة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ويعقد المجلس غدا ثلاث جلسات تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس بعد دراسة الاقتراحات والأعتراضات المقدمة من النواب، ويعقبها إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية، بينما ستُعلن جميع تفاصيل جلسة الاثنين لاحقا.