الحكومة تنفي منشورا منسوبا لـ«التعليم» بشأن المعلمين المتطوعين بالمدارس

نفت وزارة التربية والتعليم، ما جرى تداوله من بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إصدار الوزارة رابط إلكتروني يفيد استقبال طلبات المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021/2022.

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط الإلكتروني المتداول بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021/2022، وأن الرابط الإلكتروني المتداول مزيف.

إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونياً

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونياً، وإنما يستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع بتقديم كل الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة، مُشيرةً إلى أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة في كل مادة وحسب احتياجات المدارس في الإدارة التعليمية، على أن يتم عمل اختبارات ومقابلة شخصية للمتقدمين قبل القبول رسمياً.

وفي سياق متصل، تتمثل شروط التقديم للتطوع للعمل بالحصة نظير مكافأة في جميع المدارس الحكومية والتجريبية في الآتي:

أن يكون المتقدم ذو مؤهل عالي وحاصل على مؤهل تربوي أو دبلومة، كما يشترط الخبرة في التدريس في بعض التخصصات، ويتم التوزيع على أساس احتياجات كل مدرسة داخل المحافظة.

عمل المتطوع مساعدة المعلمين داخل الفصول

وسوف يشمل عمل المتطوع مساعدة المعلمين داخل الفصول والتدريس مع إشراف مشرف المادة، كما يشترط أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى أقارب الدرجة الثانية، على أن تكون قيمة مكافأة للحصة الواحدة للمعلمين المتطوعين 20 جنيهاً، ويتم بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

ويحصل المتطوع على رخصة للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، على ألا تجاوز مدة التطوع في المدارس بالحصة 11 شهراً على مدار العام الدراسي.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).