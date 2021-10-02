يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال في حالة واحدة.. اعرفها

مع بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش، أكدت الحكومة أن تلك الخطوة تهدف إلى تحقيق الانضباط في الشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل الجهود الحكومية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية، بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

تحديد مواعيد المحال.. ديسمبر 2020

مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، بدأ تطبيقها أول ديسمبر 2020، مع مراعاة التوقيت الشتوي والصيفي، وتم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة، بحضور ممثلين لمجلس النواب والوزارات والهيئات المعنية، من بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم عرضها على مجلس الوزراء ومراجعتها ومناقشتها في اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.

المواعيد الشتوية للمحال والمطاعم

وفيما يتعلق بمواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية، وفق المواعيد الشتوية، فـ تبدأ يوميًا من السابعة صباحًا وتغلق العاشرة مساءً، مع زيادة مواعيد الفتح أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق في الحادية عشرة مساءً.

أما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية وفق التوقيت الشتوي، فتبدأ يوميا من الخامسة صباحًا وتغلق في الثانية عشر مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي للمطاعم و الكافيهات على مدار 24 ساعة.