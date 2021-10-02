تعرف على خطوات إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا بالرقم القومي

يبحث كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن خطوات إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا في مصر، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن تخصيص مراكز الشباب بالمحافظات لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، ويأتي ضمن إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتحقيق المناعة السكانية وتطعيم أكبر قدر من المواطنين قبل نهاية العام العام الحالي.

وترصد «الوطن» خطوات إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، عن خطوات إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا، وتسهيلا على المواطنين للذهاب لأقرب مركز تطعيم داخل النطاق الجغرافي المحيط بالمواطن وعدم الذهاب لأماكن بعيدة تحمل في طياتها المشقة لبعض الفئات وكبار السن من الذهاب لأماكن بعيدة.

«الصحة» تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا، حتى بعد أخذ لقاح الفيروس، خاصة وأن اللقاح لا يعطي مناعة 100%، لكنه يخف من حدة الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات إعادة تفعيل طلب تلقي لقاح كورونا

ـ الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- كتابة رقم الطلب وآخر أربع أرقام للرقم القومي أو جواز السفر من جهة اليمين.

- الضغط على اختيار «استفسار».

- في حالة لم يأتي موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

- في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

- قم بتعديل البيانات مرة أخرى وفقا للخانات المطلوبة.

- في حالة تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتم اختيار «إعادة التفعيل».

- تظهر بعد ذلك رسالة تمت إعادة تفعيل طلبك بنجاح

ـ يتم تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.