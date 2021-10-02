رفع الجلسة الإجرائية لـ«النواب».. والدعوة لانتخابات اللجان غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، بعد نصف ساعة من انعقاد جلسة اليوم، داعيًا إلى الانعقاد غدًا.

ودعا «جبالي» النواب إلى تسجيل أسمائهم، اليوم، عقب الجلسة في الأمانة العامة للمجلس؛ استعدادا لانتخابات اللجان النوعية المقرر إجراؤها غدا الأحد.

إرسال برقية تأييد للرئيس السيسي

وشهدت الجلسة البرلمانية الأولى من عمر دور الانعقاد الجديد، عددا من الأمور الهامة، أبرزها إرسال برقية تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية دور الانعقاد الجديد.

كما شهدت الجلسة إحالة عدد من القرارات ومشروعات القوانين الهامة، إلى اللجان البرلمانية المختصة.

رفض المجلس رفع الحصانة عن أحد النواب

ورفض مجلس النواب في جلسته الإجرائية برئاسة المستشار حنفي الجبالي، طلب رفع الحصانة عن أحد النواب لشبهة الكيدية، قائلًا إن المجلس تلقى طلب رفع الحصانة خلال الإجازة البرلمانية، وأن هيئة مكتب المجلس ارتأت إلى رفض طلب رفع الحصانة لشبهة الكيدية.

إحالة عدد من القوانين للجان الخاصة

كما أحال رئيس مجلس النواب، عددًا من القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان الخاصة، منها مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية ومشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية.