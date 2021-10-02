مصرع مزارع سقط من أعلى عربة قش أرز في الدقهلية.. أصيب بشلل رباعي وتوفي

لقي مزارع مصرعه في محافظة الدقهلية، إثر سقوطه من أعلى عربة قش أرز، حال تشوينه في قرية «ميت طاهر» دائرة مركز منية الصر، وتوفي بعد وصوله لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وتبين أن سقوطه تسبب في إصابته بكسر في الفقرات وفقدان وظائف الحبل الشوكي، وشلل رباعي، وتدهورت حالته وتوفي بعد ذلك، وأكدت زوجته وشقيقه في محضر الشرطة، أن الوفاة نتيجة حادث عارض وهو سقوطه من أعلى عربة الكارو.

ورود بلاغ بإصابة مزارع

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، ورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة تفيد وفاة «السيد م. ك.»، 54 سنة مزارع، والمقيم بقرية «ميت طاهر»، دائرة المركز، إدعاء حادث عارض.

تقرير مستشفى الطوارئ: أصيب بشلل رباعي

وتبين من تقرير أطباء المستشفى، أن المتوفي كان يعاني من انزلاق غضروفي في الفقرات «الثالثة - الرابعة - الخامسة – السادسة» مع فقدان وظائف الحبل الشوكي وشلل رباعي ودخول الحالة بقسم العظام وأدى تدهور حالته الصحية إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وفشل محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، والجثة بثلاجة الحفظ بمستشفى الطوارئ، تحت تصرف النيابة العامة.

زوجة المتوفى: سقط من أعلى عربة قش أرز

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال زوجة المتوفي، في محضر الشرطة، وتدعي «هناء م. م.»، 53 سنة، ربة منزل، ومقيمة في قرية «ميت طاهر» دائرة المركز، أفادت أثناء قيام زوجها المتوفى بتشوين قش الأرز، اختل توازنه من أعلى العربة الكارو فسقط أرضا ما أدى إلى حدوث وفاته ولا تتهم أحد بالتسبب في ذلك وأنه قضاء وقدر، وبسؤال، شقيقة المتوفى ويدعى «على ك.»، 51 سنة عامل، أيد ذات المضمون.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4343 لسنة 2021 إداري منية النصر، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.