مصرع فلاح غرقا في ترعة بالدقهلية.. وأسرته: انزلقت قدماه

لقي فلاح مصرعه في محافظة الدقهلية، في حادث غرق بإحدى الترع بنطاق قرية «تلبنت» التابعة لمركز أجا، بعدما انزلقت قدماه خلال قيامه بتوصيل ماكينة الري، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفى غرقًا، وأثبت تقرير مفتش الصحة عدم وجود أي شبهة جنائية.

ورود بلاغ بغرق فلاح في ترعة

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورو بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول محمود عبد الرحيم درويش، 45عامًا، ومقيم في قرية «تلبنت»، جثة هامدة، ادعاء حادث غرق.

أهل المتوفى: انزلقت قدماه ولا يجيد السباحة

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، بقيادة الرائد كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال كل من فاطمة السيد عبده جاد، 38 عامًا، ربة منزل، زوجة المتوفى، ونجله «محمد»، 17عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويقيمان بذات القرية، قررا في محضر الشرطة، أنه أثناء قيام المتوفى بري الأرض الزراعية الخاصة به بزمام القرية ووضع ماكينة الري على شاطئ الترعة الفرعية بالقرية، انزلقت قدماه وسقط بالمياه، ونظرًا لعدم إجادته السباحة جرفة التيار ولقي مصرعه غرقًا.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5739 لسنة 2021 إداري مركز أجا، والعرض على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.