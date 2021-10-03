حظك اليوم برج الأسد الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنه شخصية صارمة وقوية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بدراسة أعمالك وقراراتك، وعليك بإتقان حساباتك إذا أردت تحقيق النجاح.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

قد يدفعك الوضع الفلكي للتسرع في حركتك وردود أفعالك.. حاول أن تراجع أفكارك ومشاعرك قبل الإفصاح عنها، وتأنّ في حركتك حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.