حظك اليوم برج الأسد السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الأسد تحب الآخرين وتحب اهتمامهم بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتفرض إرادتك وقد تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم معاكسة فينوس لبرجك.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الجنس الآخر وأن تتعامل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ماركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.