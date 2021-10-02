حظك اليوم برج القوس السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب برج القوس الانطلاق في الحياة والرغبة في معرفة كل ما هو جديد، كما يفضل جو العائلة والتي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم فهم يميلون إلى قضاء أوقات ممتعة معهم، ويسعون إلى إسعاد أحبائهم دائما، لكنه يتحول إلى عيب خطير عندما يجد مشكلة في عدم الاستقرار مع أسرته وأصدقائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزل الحظ يُشعرك بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب والأصدقاء وتتواصل معهم بنعومة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.