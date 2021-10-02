التفاصيل الكاملة لجرائم سفاح قنا.. قتل أفراد أسرته الإناث بدم بارد

رغم مرور عدة أيام على عملية قتل سفاح قنا، أخطر مسجل خطر في المحافظة، منتصف شهر سبتمبر الماضي، خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة، إلا أن آثار جرائمه البشعة ما زالت تتكشف، آخرها أمس الجمعة، حيث عُثر على جثة طفلة متحللة داخل جوال مدفونة في منزله بقرية الأشراف جنوب محافظة قنا.

سفاح قنا تخلص من زوجتيه وابنتيه

بعد مداهمة الشرطة منزل محمد نصر، أخطر مسجل خطر، يوم 15 سبتمبر الماضي من العام الحالي، وقتله في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، عثر على جثتي زوجتيه متحللتين في غرفة ملحقة بالمنزل.

وبحسب مصدر أمني وباستكمال التفتيش، عُثر على كيس به «لحم بشري» تبين أنه لابنته حيث قتلها وقطع جثتها ووضعها في فريزر الثلاجة بالمنزل.

وتابع المصدر، أن من أسباب سرعة ضبط ومشاهدة منزل سفاح قنا، ورود بلاغات من ذوي زوجتيه أنهم علموا بأن زوجهما قتلهما.

وأضاف المصدر أن أمس الجمعة، قامت قوة أمنية مجددا بتفتيش منزل سفاح قنا الشهير بأبو فياض، وعثر على الطفلة في جوال بلاستيك مدفونة، لتصبح الجثة الرابعة من أفراد أسرته الإناث زوجتيه وابنتيه.

حيازة سفاح قنا أسلحة داخل منزله

وعثر الأمن بعد قتل محمد نصر الشهير بسفاح قنا، على كمية من الأسلحة الثقيلة مثل «أر بي جي» ودانات وذخيرة حية ونحو 8 قطع أسلحة وسيارات من بينها سيارة مسروقة ومواد شديدة الانفجار.

السفاح احتجز حلاقا صوَّر المنزل

احتجز محمد نصر حلاقا من قرية الجبلاو عقب القيام بالحلاقة له وابنيه، حيث إنه بعد انتهاء الحلاق من عمله اتهمه أحد أبناء سفاح قنا بأن صور أشياء بالمنزل، ما دفعه للاحتجاز حتى حررته الشرطة عقب قتل السفاح في تبادل إطلاق النار.

واعترف الحلاق في التحقيقات، أن «لولا الشرطة كان محمد نصر ينوي قتلي لادعائه أنني صورت أشياء في المنزل وسأبلغ الشرطة».

سفاح قنا.. سجل إجرامي حافل

وبحسب مصدر أمني وفي البحث في السجل الجنائي لسفاح قنا، تبين أنه محكوم عليه في 17 جناية إعدام، و11 قضية سجن مؤبد، و34 سنة سجن في قضايا أخرى.