أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم: دولة القانون عزيزة بقضاتها

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الاحتفال بيوم القضاء المصري، حيث ألقى الرئيس كلمة خلال اللاحتفال، وجه خلالها التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي، اليوم: «إن هذا اليوم يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال».

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بيوم القضاء المصري، والذي يواكب الأول من أكتوبر من كل عام كالتالي:

- أن المؤسسة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري لما تحققه من عدالة تنشر بها السلام المجتمعي والطمأنينه.

- وجهت الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

- أن تنظيم العدالة وإدارتها بفعالية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون.

أبرز تصريحات السيسي اليوم.. الدستور كفل استقلال القضاء

- كفل الدستور استقلال القضاء، وهو ما حال دون التدخل في أعمال السلطة القضائية أو التأثير عليها.

- لا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة، يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

- إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة، وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة.

- لا تبتغون من وراء عملكم إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأداؤكم كاشفا عن قدرتكم وحكمكم فارقا بين الحق والظلم.

- اعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وكل مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا.

- المرحلة الراهنة تقتضي على الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم عن المستشار عدلي منصور

- إن مشاركة ومساهمة المستشار عدلي منصور، وقيادته للدولة في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر، أمر محل تقدير واحترام.

- للمستشار عدلي منصور الاحترام مني أنا شخصيًا وتقديرًا له واعتزازا لمكانته ومكانة القضاء.

- بوجه لكم جميعا الاحترام والتقدير وده نابع عن مسيرة.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.. شقيقي عضو في الهيئة القضائية

- أتشرف بأن شقيقي ضمن أعضاء الهيئات القضائية.

- لا أتدخل في أعمال الهيئات القضائية، ولا ألتقي بأعضاء الهيئات القضائية إلا في المناسبات الرسمية.

- عدم التدخل في أعمال القضاء قاعدة ذهبية، لا نستطيع أن نحيد عنها.

- أنتم تتحملوا المسؤولية أمام الله في أحكامكم، وأنا ماليش دور في المكان ده خالص.

- دولة القانون هي الدولة العزيزة بقضاتها وقوانينها وتنفيذها.