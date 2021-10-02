توقعات الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح وشبورة مائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالة ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط الأمطار

وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة يوم الأحد على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و50% تقريبا.

كما أن هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة 10% تقريبا من توقيت 4 إلى 10 صباحا، وهناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.