«الطرق الآمنة لاستخدام حبوب الغلة» في ندوة بالشرقية

قال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن ندوة إرشادية عٌقدت بمشاركة عدد من مديري الإدارات الزراعية والمهندسين الزراعيين والعاملين بالجمعيات الزراعية تحت عنوان «الطرق الآمنة لاستخدام حبوب الغلة، ومكافحة آفات المنتجات الغذائية المخزونة».

تعاون بين مديرية وكلية الزراعة بالزقازيق

وجاءت الندوة في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، لعقد ندوات توعية وتثقيفية للعاملين، وشارك بالندوة، الدكتور محمد عامر، أستاذ المبيدات بكلية الزراعة، والمهندس أحمد زكي، مدير عام الإدارة الزراعية، والمهندس أسامة الصغير، مدير عام الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات، بمقر الإدارة الزراعية، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا.

الطرق الآمنة لمكافحة آفات المنتجات المخزونة

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الهدف من الندوة، تعريف الحضور بالطرق الآمنة لمكافحة آفات المنتجات المخزونة، والتي تتسبب في تلف ما يقرب من ثلث الإنتاج، وذلك باستخدام حبوب التخزين« الغلة» التي يجب أن توضع على مسافات محددة داخل المخزون.

تعليمات عند دخول مخازن الحبوب

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على ضرورة ارتداء القناع الواقي والقفازات، عند دخول مخازن الحبوب، حرصاً على عدم التعرض للتسمم بغاز الفوسفين المنبعث من أقراص التبخير، التي تؤدي إلى الإحساس بالأرق والتعب الشديد وحدوث انخفاض في ضغط الدم وحدوث فشل فى التنفس، كما أشار إلى أنه في نهاية الندوة، فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحاضرين.