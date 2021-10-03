انطلاق أعمال تقليل الاغتراب لطلاب تننسيق المرحلة الثالثة 2021.. اليوم

تنطلق اليوم أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الذين أعلن عن نتيجة تنسيقهم مساء أمس الأول الجمعة، وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يحق لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتسجيل تقليل الاغتراب 2021، وفقا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

تقليل الاغتراب 2021 لطلاب تنسيق الثلاث مراحل

وأوضح السيد عطا، أن مرحلة تقليل الاغتراب ستفتح أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة «10%»، وذلك وفقا للطاقة الاستيعابية، خلال الفترة من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، في هذا الشأن.

القواعد الخاصة بتحويلات تقليل الاغتراب

وأوضحت الوزارة القواعد الخاصة بتحويلات تقليل الاغتراب 2021، والتي تشمل الآتي:

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات».

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تحويل تقليل الاغتراب 2021 بين المعاهد المختلفة

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي رشح في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في التخصص ذاته، أو آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية، وبأسبقية المجموع.