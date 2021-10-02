تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021.. الرابط والخطوات

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات المقبلة رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021، وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الطلاب أثناء تسجيل الرغبات، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب تسجيل تحويلات تقليل الاغتراب اعتبارا من صباح غد الأحد، ولمدة أربعة أيام تنتهي الأربعاء المقبل.

تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

وعن رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيُتاح أمام الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب بدءً من صباح غد الأحد لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وكذلك طلاب تنسيق المرحلة الثانية، موضحة أنه يمكن للطلاب تسجيل الرغبات الخاصة بتقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق طوال 24 ساعة خلال أيام العمل، مع إتاحة إمكانية توجه الطلاب لمعامل التنسيق الإلكتروني المختلفة المتاحة بالجامعات، لتسجيل الرغبات خلال مواعيد العمل الرسمية التي أقرتها الوزارة .

تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021.. متاح 24 ساعة

خطوات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021، أوضحتها وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الخاصة، حيث يجب أن يدخل الطالب إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد، وبعدها إلى مكتب التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات، ثم إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به، يعقبه الدخول لبدء تسجل تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحويلات تقليل الاغتراب تكون في حدود نسبة 10% التي أُقرت من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، واللجنة العليا للتنسيق، مؤكدة أنه لا توجد أي تحويلات ورقية.