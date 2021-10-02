فتح تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021، والمقرر أن تنطلق غداً الأحد الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 خلال 72 ساعة من غلق التسجيل لتقليل الاغتراب، موضحة أنه سيتم فتح الباب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

موعد فتح تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021.. 4 أيام متتالية

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، إن موعد فتح تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021 حُدد من قبل العليا للتنسيق، بعد الانتهاء من إجراءات توزيع الطلاب المسجلين لرغبات المرحلة الثالثة 2021 على الكليات المختلفة وفقًا للأعداد المقررة لها، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة المرحلة لمدة 4 أيام متتالية يستطيع خلالها الطلاب الدخول للموقع عبر بوابة الحكومة المصرية.

موعد فتح تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021.. النتيجة خلال 48 ساعة

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آخر موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021 سيكون يوم الأربعاء المقبل الساعة السابعة مساءً، على أن يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة من غلق الموقع، مشيرًا إلى أنه بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، يتوجه الطلاب إلى الكليات المختلفة المرشحين لها لتقديم الأوراق الخاصة بالإلتحاق مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه يحق لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021، وطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2021، تنفيذًا لقرارات الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات ستستمر في استقبال طلاب المرحلة لتسجيل رغباتهم عبر معامل الحاسب الآلي.