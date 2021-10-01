التعليم العالي تكشف تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول والدور الثاني، حيث بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وشملت (باقي الطلاب الناجحين من الدور الأول، والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، والطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وجرى الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب، وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان لها: «أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة، حيث استنفد 4837 طالبا وطالبة من القسم العلمي، و1080 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن».

مرحلة تقليل الاغتراب

- وسيجري فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، للتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر في حدود النسبة المقررة (10%) وفقاً للطاقة الاستيعابية، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

· التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

· التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

· الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

· التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

· لا توجد تحويلات ورقية.

· التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

· استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

· تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في التنسيق لأحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.