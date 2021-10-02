تعرف على أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب 2021

تنطلق غدا أعمال التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وكذلك طلاب تنيسق المرحلة الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب الماضية.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق إن مرحلة تقليل الاغتراب ستستمر لمدة 4 أيام تبدأ من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، موضحا أن هناك أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب 2021، وأن التحويلات تتم في إطار النسب المقررة من قبل الأعلى للجامعات وفي حدود الـ 10% .

أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب 2021: أبرزها عدم الالتزام بالتوزيع الجغرافي

وعن أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب 2021، أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن تحويلات تقليل الاغتراب تتم في إطار وحدود النسب المقررة من الأعلى للجامعات وهي 10% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالكليات المختلفة، لافتا إلى أن هناك عددا من الأسباب تؤدي إلى رفض طلب تقليل الاغتراب أو التحويل بين الكليات، أبرزها هو أن يكون التويل لا يكون ملتزم بقواعد التوزيع الجغرافي، إضافة إلى اكتمال الكلية المراد التحويل إليها بالأعداد المخصصة لها وعدم وجود أماكن شاغرة للتحويل.

أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب 2021: عدم تحقيق الحد الأدنى للقطاع المراد التحويل إليه

وأضاف المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم، أن هناك أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب 2021 بجانب الأسباب التي تم الكشف عنها، وتتمثل في أن يكون التحويل المناظر غير متوافق مع الحدود الدنيا للقطاع، وكذلك التحويل غير المناظر، مؤكدا أن التحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وأنه لا توجد أي تحويلات ورقية، وأن التحويل يتم لمرة واحدة فقط، مشددا على أن الموافقة على طلبات التحويلات تكون من خلال المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات الكلي للطالب في شهادة الثانوية العامة، منوها بأنه يمكن للطلاب استخدام موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.