التعليم تعلن أسعار الكتب في المدارس الخاصة 2021/2022

تتزايد عمليات بحث أولياء الأمور بمحرك البحث «جوجل»، علي أسعار الكتب في المدارس الخاصة 2021/2022، للعام الدراسي الجديد 2021، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاصة بالكتب المطورة لمرحة رياض الأطفال والصفوف الأربعة الأولى بالمرحلة الابتدائية، وأوضحت الوزارة استمرار العمل بأحكام الكتابين الدوريين رقمي 3 و4 مع تطبيق ذات الأحكام على كتب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد.

الوزارة تطالب الإدارات الالتزام بالأسعار

وطالبت وزارة التربية والتعليم، علي الإدارات التعليمية، بالالتزام بسعر البيع الخاصة للطلاب، موضحة أن من يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن يتعرض للمساءلة القانوني، مشيرة إلي أن أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الثاني هي نفس أسعار كتب الفصل الدراسي الأول.

تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية أسعار الكتب في المدارس الخاصة 2021/2022، للعام الدراسي الجديد 2021 وهي كالتالي:-

أسعار الكتب لرياض الأطفال

- كتب الصف الأول kg1 في المدارس الخاصة لغات إنجليزي 402.5 جنيه.

- كتب رياض أطفال kg1 في المدارس لغات فرنسي 230 جنيها.

- كتب رياض أطفال kg1 في المدارس الخاصة عربي 230 جنيها.

أسعار الكتب للصف الأول الابتدائي

- كتب الصف الأول الابتدائي في المدارس الخاصة لغات انجليزي 460 جنيها.

- كتب الصف الأول الابتدائي في المدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي 287.5 جنيه.

- كتب الصف الأول الابتدائي في المدارس الخاصة عربي 287.5 جنيه.

أسعار الكتب للصف الثاني الابتدائي

- كتب الصف الثاني الابتدائي في المدارس الخاصة لغات انجليزي 517.5 جنيه.

- كتب الصف الثاني الابتدائي في مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي والخاصة عربي والدولية 345 جنيها.

أسعار الكتب للصف الثالث الابتدائي

- كتب الصف الثالث الابتدائي في المدارس الخاصة لغات إنجليزي 517.5 جنيه.

- كتب الصف الثالث الابتدائي في مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي والمدارس الخاصة عربي 345 جنيها.

أسعار الكتب للصف الرابع الابتدائي

- كتب الصف الرابع الابتدائي في مدارس الخاصة لغات إنجليزي 747.5 جنيه.

- كتب الصف الرابع الابتدائي في مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي والخاصة عربي 575 جنيها.