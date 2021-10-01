حبس 7 متهمين بالسطو المسلح على مندوب شركة في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس 7 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة سرقة 850 ألف جنيه من مندوب شركة منظفات بالإكراه، بعد اعتراض طريقه أثناء استقلاله سيارة ملك الشركة بطريق «ميت غمر - الزقازيق».

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بسرقة مندوب شركة منظفات تحت تهديد السلاح

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقيه، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، باعتراض أشخاص مجهولي الهوية طريق المدعو «أ.ا»، مندوب شركة منظفات، أثناء استقلاله سيارة خاصة بالشركة التي يعمل بها على طريق «ميت غمر - الزقازيق»، ناحية قرية الأشراف التابعة لمركز الزقازيق، وسرقة مبلغ 850 ألف جنيه بحوزته، تحت تهديد السلاح، واضطر المجني عليه إلى الإذعان للجناة الذين استولوا على المبلغ وفروا هاربين.

ضبط المتهمين

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 متهمين يتزعمهم موظف سابق في نفس الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وسبق فصله واتفق مع آخرين على التخطيط لسرقة إيرادات الشركة أثناء قيام المندوب بتوصيل المبالغ المالية.

أمن الشرقية يضبط المتهمين والنيابة تقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث.