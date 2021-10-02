عامل يقتل عروسه «ليلة الحنة».. أرغموه على الزواج بها فتخلص منها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة، تبلغ بها قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من مستشفى، يفيد باستقباله جثة إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وما قرره والدها، مالك ورشة لصيانة السيارات، بأنه حال احتفالهم بحفل «حنة» نجلته، ورد لها اتصال هاتفي وقامت بالخروج من مسكنهما، وعقب تأخرها قام بالبحث عنها ليعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء، مسجاة على ظهرها وبها الإصابات المشار إليها، فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

تشكيل فريق بحث

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمة المجني عليها، وهو زوجها، الذي عقد قرانه عليها قبل أيام قليلة، وهو عامل بمقيم بدائرة القسم.

عقد قرانه عليها على غير رغبته فقتلها

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه عقد قرانه على المجنى عليها منذ عدة أيام على غير رغبته، إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفيا بإحدى الفتيات، وعقد العزم على التخلص من المجني عليها، فقام باستدراجها لمحل العثور وتعدى عليها بسلاح أبيض «سكين»، فأصابها بعدة طعنات بأماكن متفرقة، وعقب تأكده من مفارقتها الحياة، لاذ بالهرب وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخرى حتى اكتشف ذويها عدم تواجدها فقاموا بالبحث عنها، إلى أن عثروا عليها وبها الإصابات المشار إليها، فقام بنقلها للمستشفى حتى يبعد الشبهة عن نفسه، كما أرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة.