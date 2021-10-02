«الري» تواصل إزالة التعديات على نهر النيل بإجمالي 65 ألف حالة

تواصل المحافظات تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانت أملاك ري أو أملاك دولة، خلال ستة أشهر خاصة بعد أن وصلت التعديات على أملاك الدولة حتى أغسطس الماضي لحوالي 197 ألف حالة تعد.

إزالة التعديات في 6 أشهر

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، خلال افتتاح محطة بحر البقر في بورسعيد، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل، على أن تنتهي من إزالة كافة التعديات خلال ستة اشهر المقبلة، مشددا على وزير الري بضرورة تنفيذ التوجيهات، على أن تقوم وزارة الداخلية والتنمية المحلية بالمشاركة في الحملة نستعرض في التقرير التالي ما تم تنفيذه خلال من أعمال لإزالة التعديات، التي بلغت حتى أغسطس الماضي 197 ألف حالة تعد.

120 حالة إزالة في 8 محافظات

ووفقا لمصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة علي المجاري المائية بإدارات الري، تم تنفيد 120 حالة إزالة على الترع في نطاق محافظات (المنوفية - دمياط - الإسكندرية - الدقهلية - البحيرة - بني سويف - الشرقية - الفيوم).

إزالة مركب حديد من بحر الملاح بالغربية

وتمكنت هندسة ري بشبيش بمحافظة الغربية، اليوم، من رفع مركب حديد مقام بالمخالفة في بحر الملاح، في حضور المهندسة مدير عام ري الغربية، والمهندس مدير عام الصيانة الوقائية بالغربية، ومهندسي هندسة ري بشبيش، وقوات الأمن والشرطة بمركز المحلة وشرطة المسطحات المائية، وعمال الصيانة الوقائية وهندسة ري بشبيش.

تنفيذ حملة إزالة على بحر يوسف العمومي

وتمكنت إدارة ري شرق الفيوم من تنفيذ عدد 21 قرار إزالة بإجمالي مساحة 450 م٢، عبارة عن تعديات بناء أسوار وتعاريش وحوز وعشش على جسور المجرى المائي بالإدارة العامة لري شرق الفيوم، كما تم تنفيذ 45 قرار إزالة والتحفظ على عدد 13 ماكينة ري مخالفة على بحر الجرجبة بزمام هندسة ري الغرق، بتأمين قوات الشرطة بمركز إطسا وشرطة الري بالفيوم.

8 حالات إزالة على ترعة حانوت

وتم تنفيذ 8 قرارات إزالة علي ترعة حانوت خلف القواسم بزمام هندسة ري كفر صقر بالإدارة العامة لري غرب الشرقية، على مساحة 435 متر مربع، ضمن الموجة الـ18 للإزالات، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أولاد صقر وتأمين مركز شرطة أولاد صقر.

وفي محافظة الدقهلية، يوم الخميس الماضي، تم تنفيذ أربع إزالات في نطاق محافظة الدقهلية، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 64760 حالة إزالة.