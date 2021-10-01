محافظ أسوان يعتمد نتيجة قبول طلاب مدارس التمريض

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة قبول الطلاب والطالبات الجدد بمدارس التمريض على مستوى المحافظة بإجمالى 392 طالبًا وطالبة تم قبولهم فى 13 مدرسة للتمريض بمختلف المدن والمراكز، من إجمالي 2213 طالبا وطالبة تقدموا لأداء الإختبارات من أجل اختيار الكوادر البشرية القادرة على العمل ضمن أطقم التمريض الذين سيتم تأهيلهم للعمل بالمنظومة الطبية المتطورة خلال الفترة المقبلة.

لجان محايدة

أكد محافظ أسوان أن الاختبارات كانت من لجان محايدة بإشراف من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بجامعة أسوان حيث شملت كشف الهيئة للقدرات الشخصية والتناسق البدنى والنفسي، بجانب قيام مديرية الصحة بإجراء الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى قيام مديرية التربية والتعليم بإجراء اختبارات اللغات والحاسب الآلى والمعلومات العامة.

باب التظلم

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التظلم في الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري بمقر مديرية التربية والتعليم مع نشر الورقة الامتحانية للطالب المتقدم بالتظلم على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان تأكيداً للشفافية والمصداقية والعدالة.

انقطاع المياه

على جانب آخر تنويه أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة بمحطة فطيرة والخطين 800 مللي، و700 مللي، التي تستهدف تحسين الخدمة للمواطنين بالقرى التي تغذى من المحطة، فقد تقرر قطع المياه عن القرى التالية من الخامسة صباح باكر السبت الموافق 2/10/2021 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 3/10/2021 وهي تشمل:

المناطق التابعة لمركز نصر النوبة

(قروى الدكة – قروى دهميت – مدينة كلابشة – قروى قورته – مدينة نصر النوبة – قرى المالكي – أجزاء من قروى عنيبة – أجزاء من قروى خريت).

المناطق التابعة لمركز كوم أمبو

(جميع قرى أقليت – قرى الكاجوج عدا سلوا قبلي – قروى المنشية عدا الغابة – أجزاء من قرية العتمور قبلي – قرية نجع العرب – قرية سبيل مكى – عمارات الصفوة – عمارات البشير – أجزاء من النجاجرة غرب .

وتهيب الشركة السادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل انقطاع المياه.