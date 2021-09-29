بدء صلوات الجنازة على جثمان «الأنبا هدرا» في أسوان

بدأت صلوات الجنازة على جثمان الأنبا «هدرا»، مطران أسوان السابق، صباح اليوم، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، وسط حضور الآلاف من الآباء والكهنة، بعد وصول الجثمان في التاسعة والنصف من مساء أمس قادما من القاهرة عقب آداء الصلوات عليه بكاتدرائية العباسية، ترأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومن المقرر مشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية في وداع الأنبا هدرا داخل الكنيسة، ولمتابعة البث المباشر من أمام الكنيسة اضغط هنا .

الأنبا باخوم مطران أسوان الجديد

وكان البابا تواضروس الثاني أعلن أمس، تعيين الأنبا باخوم، أسقف سوهاج وتوابعها، نائبا بابويا لإيبارشية أسوان، بعد وفاة الأنبا هدرا، ظهر الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 81 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، كما ترأس البابا تواضروس الثاني، صلوات تجنيز الأنبا هدرا، أمس، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أسقف المعادي يقدم الشكر للمعزين

وألقى الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، كلمة، شكر خلالها جميع المشاركين في الصلاة، ومن قدموا التعازي من المسؤولين والشخصيات العامة وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

الأنبا هدرا

والأنبا هدرا مطران أسوان، اسمه الحقيقي عادل صادق عوض الله، وهو من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية يوم 13 يوليو 1940، حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية عام 1963، وترهبن بدير السريان بوادي النطرون في 4 أبريل 1971 باسم الراهب «جاورجيوس السرياني»، وكان سكرتيرا للبابا الراحل شنودة الثالث البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي قرر الأخير رسامته في 22 يونيو 1975، أسقفا لإيبارشية أسوان وكوم إمبو وإدفو، ورُقي إلى رتبة مطران في 2006.