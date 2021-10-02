فيبي فوزي: احتفال الرئيس بيوم القضاء تأكيد لمكانته في الجمهورية الثانية

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الاحتفال الأول بيوم القضاء المصري، اليوم، يأتي تأكيدا على المكانة اللائقة التي يحتلها صرح القضاء الشامخ في الجمهورية الثانية، إذ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يكون ثمة يوم محدد من كل عام، يجري فيه تكريم قضاة مصر الأجلاء، باعتبارهم حملة مشعل العدالة، والمسؤولين عن إحدى السلطات الثلاث في منظومة الدولة المصرية.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، أن من الملفت للنظر في احتفالية اليوم، تزامنها مع أحد أهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية، إذ كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بالسماح بتعيين العنصر النسائي في هيئة النيابة العامة ومجلس الدولة، كتطبيق لما نص عليه الدستور، وتأكيد على ضرورة احتلال المرأة المصرية مكانتها المناسبة في كل المواقع القضائية، وعدم حرمانها من أي مكتسب على هذا الصعيد.

تكريم أسر الشهداء القضاء اعترافا بما قدموه من أرواح طاهرة

وأكدت أن تكريم الرئيس لأسر الشهداء من القضاة، كان اعترافا بفضل ما قدموه من أرواح طاهرة فداء وطنهم الغالي، إلى جانب ما قدمه شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرة إلى أن ما جرى خلال سنوات قليلة، هي الفترة التي تولى فيها الرئيس المسؤولية، من تطور مذهل في منظومة القضاء، والطفرة الرقمية التي شهدتها دور العدالة والأجهزة التابعة لها، ما كان له ابلغ الأثر في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة من جانب آخر.

الدولة المصرية تشهد حراكا على كل المستويات

وقالت «فوزي»، إن احتفال اليوم بالقضاء المصري في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني للدور التشريعي الثاني لمجلس النواب، يشير إلى ما تشهده الدولة المصرية من حراك على كل المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إذ يبرز أن الهدف الأول هو إعلاء مصلحة الوطن، وتقليص الزمن اللازم لتحقيق النهضة الشاملة، وإنجاز خطط التنمية المستدامة التي يتطلع إليها جميع المصريين، فالصورة المشرقة التي بدت عليها مصر اليوم، مؤشر بالغ الأهمية على ما ينتظرها من مستقبل مبهر.