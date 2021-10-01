فيفي عبده: بتعاكس من طوب الأرض.. ربنا حبب فيا خلقه

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها للمعاكسة من الكثيرين، قائلة: «أنا بتعاكس من طوب الأرض، من كتر ما بيحبني طوب الأرض، الطفل بيقول لمامته عاوز أسلم عليها عاوز اسمع صوتها ودة كله حب، ربنا حبب فيا خلقه، وكل الأجيال بتحبني».

لو طلعت برا مصر 10 أيام أموت واتخنق

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج «مع الفارس»، المذاع على شاشة قناة «الرشيد»، ويقدمه الإعلامي نزار الفارس، اليوم الجمعة، أن بدايتها كانت في مصر حيث عاشت طفولتها وحياتها، «أنا مركزي مصر، مصر أم الدنيا، ولو طلعت براها 10 أيام أموت وأتخنق».

وأشارت إلى أن كل راقصة شرقية لها شخصيتها، قائلة: «فيه دنيا بترقص ليها وضعها وشخصيتها وهي بترقص دلوقتي، وفيه لوسي بترقص ولها وضعها وطريقتها، وأنا كفيفي عبده ليا وضعي وطريقتي، كل واحد له طريقته، والأجانب إحنا اللي معلمينهم».

رقص الأجنبيات فيه سرعة وتقليد

وعن رقص الأجنبيات، قالت: «هما بيرقصوا كلهم، وبياخدوا الكورسات مننا، أنا بدرب الرقص الشرقي، واعتقد نجوى فؤاد برضو، لكن الأجنبيات بيرقصوا بسرعة فظيعة وبيقلدوا بعض جدًا ومفيش واحدة مميزة».

وتابعت: «مفيش راقصة مصر الأولى، مفيش أولى وتانية وتالتة ورابعة، مين بيدي الألقاب دي؟ أنا ميهمنيش اللقب، أنا يهمني دي مقبولة عند الناس ولا لا».

الكلام العراقي حراق.. وكلمة الأغنية بتوجع

وعبرت عن حبها للجمهور العراقي، «مشتاقة أزور العراق، بحبهم، ودايما بكتبها في الكومنتات عندي، بقولهم الكلام عندكم حراق أوي، كلمة الأغنية حراقة وبتوجع وتدخل القلب على طول».

وعن رقصها على أغنية المطرب العراقي محمود التركي: «هو شخصية جميلة ووشه فيه سماحة ومفيهوش تكبر وبني آدم قريب من الناس والأغنية حلوة أوي».