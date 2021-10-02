تعرف على أسعار وخطوات شراء سيارة مستعملة بعد الانخفاض

شهد سوق السيارات المستعملة، انخفاضًا في أسعار السيارات بمختلف أنواعها، عقب الإعلان عن الموديلات الحديثة للسيارات لعام 2022 وعرض أسعار السيارات كسر الزيرو في سوق السيارات الحديثة

خطوات شراء سيارة

راغبو شراء السيارات يبحثون وفق الإمكانيات والأموال المتاحة معهم، ويتساءل البعض عن خطوات اختيار سيارات مستعملة رخيصة لشرائها في مصر.

وقال عبد العاطي محمود تاجر سيارات مستعملة، وعضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة الكبري، إن هناك عدة إجراءات وخطوات، لا بد من اتباعها في حال الاتجاه إلى اختيار سيارة مستعملة رخيصة للشراء، وأولها تحديد حجم المبلغ المراد دفعه للسيارة، مع تحديد السيارة المناسبة، فهناك من يحتاج إلى سيارة صغيرة تكون اقتصادية في استهلاك الوقود.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن من يرغب في اختيار أو شراء سيارة مستعملة رخيصة للبيع في مصر، عليه أن يقوم بتجربتها قبل الشراء بشكل عملي.

اختيار التاجر

وأشار إلى أنه يجب أن يقوم باختيار التاجر الثقة للمعاونة في تحديد السيارة، ثم يتم الكشف عن ورق السيارة وتسلسله، لضمان عدم التلاعب بأوراق السيارة، فمن حق صاحب الشأن الكشف والفحص عن السيارة قبل الشراء، والبحث في الإنترنت عن أسعار السيارات المستعملة، لافتًا إلى أهمية وجود كتيب إرشادي عن أسعار السيارات المستعملة كدليل لمن يرغب في شراء أو بيع سيارة مستعملة في مصر.

الكشف عن أوراق السيارة

وأوضح عبد العاطي أن المواطن يجب أن يحدد الميزانية لشراء السيارة المستعملة، التي يبدأ سعرها من بـين 60 و90 ألف جنيه وأقل من ذلك، ولا بد قبل دفع ثمن السيارة، التأكد من ورق السيارة منعًا للوقوع في عملية نصب، مشيرا إلى أهمية التأكد من جسم السيارة الخارجي من حيث الطلاء والصدأ وما إذا كانت هذه السيارة تعرضت لحادث من عدمه والتاكد سلامتها بالكامل ولكل سيارة سعرها.

وتستعرض «الوطن» عددا من السيارات التي يتم تداولها فى سوق السيارات:

السيارة دايو لانوس موديل 2000

السعر المتداول فى السوق 85,000 جنيه

السيارة بي إم دبليو 116i

موديل 2006

السعر الرسمي المتداول يبدأمن 140 ألفا الى 170 الف جنيه

السيارة ميتسوبيشي أتراج

السعر الرسمي المتداول فى السوق

135,000 جنيه