الأرصاد تكشف عن طقس الأسبوع: أمطار تمتد للقاهرة والحرارة تصل لـ20 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان صادر عنها اليوم، عن حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، حتى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة، خلال البيان الصادر عنها، إلى أنه مناطق سقوط الأمطار، التي جاءت كالتالي:

ـ كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، على فترات متقطعة نسب سقوط تصل لـ50% تقريبا، غدًا الأحد.

ـ كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى العاشرة صباحا.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل

وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد حتى الجمعة المقبل، الموافق 8 أكتوبر الجاري، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 20 درجة مئوية، بينما تصل العظمى إلى 37 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد حتى الجمعة المقبل

وأعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن الظواهر الجوية المحتمل حدوثها على البلاد، وهي:

ـ طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.

ـ تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية، والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

ـ تنشط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلاً.