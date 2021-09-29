الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الخبراء اليوم الأربعاء، حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غد الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، وحتى السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع خلال الثلاثة أيام المقبلة نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.