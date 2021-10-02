رئيس القابضة يتابع معدات شركتي القاهرة والجيزة استعدادا لموسم الأمطار

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، معدات شركتي القاهره للصرف الصحي، والجيزة، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ والأزمات، ضمن استعدادات الشركة القابضة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

شفاط نافوري مدمج بسعات وقدرات مختلفة

وشهد رئيس الشركة القابضة، أنواع الشفاط النافوري المدمج بسعات وقدرات مختلفة، السيارات المجهزة للتعامل مع السيول والتى تستوعب كميات مياه 1350 م3/ ساعة، الأوناش والكباش، وبدالات وطلمبات، ومولدات متنقلة على عجل، بخلاف أبراج إنارة تستخدم فى حالات الإصلاح، وسيارات الكلور، والمعدات والسيارات الصغيرة والتى تستخدم لسحب المياه بالشوارع الضيقة.

تحديد حجم وكميات المياه التي يجري التعامل معها

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية المعدات صغيرة الحجم للعمل فى الشوارع والمناطق الضيقة والقرى غير المخدومة بالصرف الصحى، التي يصعب وصول المعدات الكبيرة إليها، كما شهد سيارات مدمجة مجهزة بكاميرا يمكن من خلالها تحديد حجم وكميات المياه التي يجري التعامل معها.

التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات

وقال إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة، تستعد مبكرا فى ظل التغيرات المناخية الحالية، من خلال حزمة من الإجراءات، أهمها: (تطهير جميع بالوعات الأمطار- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى- مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية- وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات- تجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية- رفع درجة التأهب بالخط الساخن- التنسيق بين غرف طوارئ الشركات، وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية).

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لجميع العاملين بالشركات التابعة على جهودهم المتواصل والاستعدادات المبكرة التى تتخذها الشركات تحسبا لأي تغيرات مناخية أو امطار محتملة، فى ظل الدعم والتوجيه الدائم من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مراجعة خطط الطوارئ ونقاط تمركزات المعدات

اجتمع رئيس الشركة القابضة، مع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، لمراجعة خطط الطوارئ ونقاط تمركزات المعدات، واستعراض الحلول التى تم تنفيذها بعدد من المحاور والمناطق الساخنة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الشركة القابضة، أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أولوية لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق تنمية شاملة فى كافة المرافق والخدمات، من خلال تضافر كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.