التنمية المحلية: أغلقنا 85 ألف سنتر للدروس الخصوصية حتى 9 سبتمبر

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة المصرية مستمرة في غلق مراكز الدروس الخصوصية، وأي مركز خارج موجود خارج الإطار التعليمية، مشيرًا إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» تتلقى أي شكاوى من المواطنين تخص مثل هذه المشكلات.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر قناة «صدى البلد»: «مستمرون في مكافحة العمليات غير المشروعة التي قد تؤثر سلبا على أبنائنا وصحة المواطنين، فبداية من العام الماضي وحتى 9 سبتمبر المقبل أغلقنا أكثر من 85 ألف من مراكز الدروس الخصوصية في كل أنحاء الجمهورية».

بعض الحيل للإفلات من التشميع

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: «البعض يقوم بغلق أبواب المراكز ويفتحها بخلفيات أخرى ونتعقب هذه الممارسات ونغلقها ونشمعها ومحاسبة صاحب المكان، لأن المسؤول عن المبنى يتحمل المسؤولية».

وأردف: «أي مركز للدروس الخصوصية نتخذ الإجراءات ضده، ونتعامل معه بالحسم والحزم، ويعاوننا في ذلك الشرطة المصرية ومديريات الأمن ومديريات التربية والتعليم، فالوحدات المحلية لا تشرف بمفردها على هذه العمليات، لكن يرافقها مجموعات عمل».

مراكز تكنولوجية متنقلة

من ناحية أخرى، أشار إلى أن الوزارة أعلنت دخول 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا الخدمة بالمحافظات قريبا لتقديم عدد من الخدمات للمواطنين مثل استخراج رخصة محل واستخراج رخصة بناء وتجديد أي رخصة من الرخص الخاصة بوحدات الإدارة المحلية.

وأكد أن هذه السيارات مجهزة بكل التجهيزات الممكنة كما أنها متصلة بالمحافظة من خلال شبكة الإنترنت، التي توجهها لخدمة المناطق الأكثر تكدسا بالسكان: «عاوزين نروح للناس بدل ما يروحوا المركز التكنولوجي ويبقى في تكدس».