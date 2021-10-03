حظك اليوم برج الميزان الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

غالبا ما يختار مولود برج الميزان الحل الوسط الذي يرضي جميع الأطراف ولا يجعل أحد يشعر بالنفور منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت.. لا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر بمنزلك الثاني عشر والأمر يتطلب منك أن تعتني بصحتك وراحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.