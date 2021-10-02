السكة الحديد تعتذر لركاب الوجه القبلي عن التأخيرات بسبب إصلاح القضبان

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة تواصل أعمال تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات القضاء على تأخيرات القطارات، مؤكدا أن التأخيرات على الوجه القبلي سببها إصلاح قضبان السكك الحديدية، منوها بأن الهيئة تعتذر لأهالي الوجه القبلي عن التأخيرات.

مصدر: الهيئة تعمل خلال الفترة الماضية على تجديد جميع قضبان السكك الحديدية

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة تعمل خلال الفترة الماضية، على تجديد جميع قضبان السكك الحديدية، للحد من حوادث القطارات، موضحا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لافتا إلى أن قطارات السكة الحديد، تقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميا.

وأوضح المصدر، أن هيئة السكة الحديد، تحاول القضاء على تأخيرات القطارات خلال الفترة المقبلة، استعدادا للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الهيئة انتهت من كل استعداداتها النهائية، لانطلاق العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في المدارس والجامعات 9 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الهيئة عملت على زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمنع الزحام على الأرصفة وداخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إجراءات احترازية مشددة بالسكة الحديد للوقاية من كورونا

وأكد المصدر، أن الهيئة تنفذ حاليا، جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على منع دخول أي راكب المحطات واستقلال القطارات، دون ارتداء الكمامة، منوها بأن هناك غرامات فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات السكك الحديدية.