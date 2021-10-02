إخماد حريق هائل في محل ملابس شهير بدمنهور (فيديو وصور)

تمكنت قوات الحماية المدينة بمدينة دمنهور، في محافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل محل شهير للملابس الجاهزة، وذلك دون وجود خسائر بشرية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

إخطار باندلاع حريق في محل ملابس بمنطقة الساعة

تلقى اللواء احمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق هائل داخل محل للملابس في منطقة «الساعة»، بمدينة دمنهور، دون وجود خسائر في الأرواح.

فصل المرافق وفرض كردون أمني في موقع الحريق

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، و5 سيارات إسعاف، وجرى فصل المرافق وفرض كردون أمني في محيط المنطقة، إلى أن تمت السيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.