الإعدام شنقا لشاب قتل خطيب حبيبته بالجيزة: «الإتنين راحوا بسببها»

كان «رمضان» يخطط للزواج من «نداء»، التي شاهدها في إحدى المناسبات، وتعرف عليها وربطتهما علاقة عاطفية، لكن هذه العلاقة لم تطل، بسبب تحفظ الفتاة على أسلوبه وبعض تصرفاته، ولكي تخرج من هذه العلاقة سريعا، بادرت بالارتباط بآخر يُدعى «فهد»، حيث غمرها الأخير بعطفه، وأغدق عليها الهدايا، ليُنسيها أيامها مع «رمضان»، الذي لم ينسَ حبه لها، وبات يوميا يفكر في طريقة للوصول لها.

وفي أبريل العام الماضي، توجه إلى منزلها بالجيزة، بعدما علم أنها مع خطيبها الجديد «فهد» وطلب لقائها فوافقت ونزلت من شقتها بصحبة الأخير، لكن «رمضان» لم يحتمل وجودها مع شخص آخر غيره، وحدثت بينهما مشادة كلامية، فاستل «رمضان» سكينا ووجه طعنات له، ليرديه قتيلا في الحال، وأُلقي القبض عليه، وعاقبته محكمة الجنايات بالإعدام.

قتل عمد مع سبق الإصرار

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 20216 لسنة 2020 جنايات قسم الجيزة، أوضحت أن المحكوم عليه «رمضان» قتل المجني عليه الشاب «فهد»، يوم 25 أبريل 2020، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما ترصد له في مكان أيقن بتواجده بداخله، وما أن أبصره حتى عاجله بطعنات أودت بحياته في الحال، وذلك حال حمله سلاح أبيض، استخدمه في الجريمة.

مش عايزاك وهاتجوز واحد تاني

وتضمنت أوراق القضية أقوال شهود الإثبات، وعلى رأسهم «الفتاة» سبب المشكلة، التي قالت إنها كانت مخطوبة للمجني عليه، كما كانت تربطها علاقة عاطفية بالقاتل ولم تستكملها لرغبتها في الارتباط بـ«فهد».

وأضافت أن في يوم الواقعة، تلقت اتصالا هاتفيا من الأخير، واستوقفها في الشارع أثناء سيرها مع «فهد» وانهال عليه بالطعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال «محمد.ع»، شاهد إنه كان في منطقة الرحابية، التي شهدت الحادث حيث تقيم الشاهدة الأولى، وأوضح أنه فوجئ بصديقه «رمضان» يهاتفها ويتشاجر معها، ثم فوجئ بالشاهدة الأولى «نداء» ومعها المجني عليه وهما يغادران مسكنها، فاستوقفهما «رمضان» ثم أنهال على خطيبها بالطعنات حتى فارق الحياة.

تحريات المباحث

التحريات التي باشرها الرائد محمد سعيد حبشي، أوضحت أن «رمضان»، علم بوجود علاقة عاطفية بين «فهد» و«نداء» ويوم الواقعة علم أنهما يتواجدان سويا في مسكنها، فتوجه إلى هناك، وفور رؤيتهما، انهال على فهد بالطعنات، حتى قتله، وأضاف الضابط في أقواله أمام النيابة العامة، أنه تمكن من القبض على المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وعليه آثار دماء.

اعترافات رمضان تقوده لحبل المشنقة

وأدلى المتهم رمضان، باعترافات تفصيلية أمام الضابط القائم على عملية القبض عليه، وكذا أمام النيابة العامة وأجرى محاكاة للحادث، ومثُل أمام قاضي المعارضات واعترف بارتكاب الجريمة، خلال جلسات النظر في أمر حبسه، التي عقدت بتواريخ 4 يونيو، و5 أغسطس، و5 سبتمبر، و15 سبتمبر 2020، وأمرت النيابة بإحالته للمحاكمة الجنائية.

ونظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وإيهاب كمال عزيز، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف، القضية؛ واستمعت لشهود الإثبات، ومرافعات النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، وقررت إحالته للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، ثم أصدرت حكما، بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقا.