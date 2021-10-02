أستاذ أمراض صدرية: يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في يوم واحد

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، إن متحور دلتا الجديد الخاص بفيروس كورونا شديد التقارب في أعراضه مع الإنفلونزا الموسمية العادية، ويجب على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس أن يتلقوا اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية العادية سنويا.

خطاب: من الممكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في يوم واحد

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه في حال أراد الشخص الحصول على لقاح كورونا في ذات اليوم الذي سيحصل فيه على لقاح الإنفلونزا العادية، فهناك الكثير من المؤسسات العلمية العالمية التي تؤكد عدم وجود أي مشكلة حال تلقاها الشخص في يوم واحد.

دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية

وأوضح أنه من الممكن مستقبلا دمج اللقاحين في عبوة واحدة يحصل عليها المتلقي في آن واحد، حيث إن ذلك هو التطور الطبيعي للقاح الإنفلونزا العادية الذي كان في البداية ثلاثيا ثم بات رباعيا خلال عام 2021.

وأكد أن أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية من العام، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، ويتوافر التطعيم في المصل واللقاح والصيدليات الخاصة ولا يوجد له أية مشكلة.

وتابع: «الشعور بالصداع مسجلة في متحور دلتا الجديد، والمتحورات باتت أضعاف ما كان موجودا من فيروس كورونا بالموجة الثالثة، خاصة في زوائد البروتين الموجودة في تكوين الفيروس، وهي دي اللي بتنتج الخلية واللي بتدخل لجسم الإنسان، والتطعيمات كلها بتشتغل على الزوائد لعدم انتشار الفيروس بالجسد».