شاب ينهي حياته بإلقاء نفسه في مياه النيل بالقاهرة

أنهى شاب حياته في ظروف غامضة، بقفزه في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، اليوم السبت، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ بوجود جثة طافية في نهر النيل

وتلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا، بوجود جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والتنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، تم انتشال الجثة، وبالفحص تبين العثور على متعلقاته، وتبين أنه شاب يدعى «محمود.ع.م»، 35 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وجرى استدعاء أسرته التي لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وأكدت، أنه أنهى حياته بالقفز في النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.