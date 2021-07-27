العثور على جثة طافية بمياه «بحر بركة السبع» بالمنوفية

عثر أهالي مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، على جثة طافية في بحر بركة السبع، قبل قليل، وتجمع الأهالي على شاطئ البحر وقاموا باستخراجها، وإخطار قسم شرطة بركة السبع، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة، وتحفظت علي الجثة .

فيديو جثة تطفو في بحر بركة السبع

وتداولت إحدي صفحات بركة السبع، فيديو، بوجود جثة تطفو علي المياه في بحر بركة السبع بمحافظة المنوفية، وأكدت الصفحة أنه تم العثور علي جثه متفحمة وعليها اثار تعذيب في بحر بركه السبع، ووصول الاسعاف ورجال المباحث .

مصدر أمني يكسف تفاصيل العثور علي جثة بركة السبع الطافية

من جانبه نفي مصدر أمني لـ«الوطن»، ما تم تداوله بشأن العثور علي الجثة متفحمة وعليها آثار تعذيب، مشددا علي أن هذا كلام عار تماما عن الصحة .

بلاغ بالعثور علي جثة تطفة علي بركة السبع بمحافظة المنوفية

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بالعثور علي جثة في بحر بركة السبع، وجري نقلها إلي المستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .