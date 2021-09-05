العثور على جثة سائق طافية بالترعة الإبراهيمية في ديروط

عثر الأهالى على جثة سائق طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أمام شركة «أبو دنقل» بطريق «ديروط - أسيوط» الزراعي، واُنتشلت الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أمام شركة «أبو دنقل» بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، واُنتشلت الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمود محمد غريب الكيلاني، 32 سنة، سائق، ومقيم بمدينه مبارك بدائرة المركز، وأن سبب الغرق غير معلوم. ونُقلت الجثه لمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة متعفنة لشخص مجهول الهوية من ترعة البدرمانية

من جانب آخر، تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد وصول بلاغ من مستشفى ديروط المركزي بوصول جثة متعفنة مجهولة الهوية للمستشفى، وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة متعفنة لذكر مجهول الهوية يبلغ من العمر قرابة 30 سنة، وتم انتشالها من ترعة البدرمانية بقريه بني حرام التابعة لمركز ديرمواس في محافظة المنيا.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.