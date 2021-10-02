موعد المدارس في الإمارات بعد إعصار شاهين.. يسبب أمطارا غير مسبوقة

أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، بأنه من المتوقع، بحسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة، اعتبارًا من يوم غد الأحد، الموافق 3 أكتوبر، وحتى الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر، وهو ما أثار التساؤلات حول موعد المدارس في الإمارات بعد إعصار شاهين من قِبل المواطنين.

موعد المدارس في الإمارات بعد إعصار شاهين

وعن موعد المدارس في الإمارات بعد إعصار شاهين، أشارت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، باستمرارية التعليم في المؤسسات التعليمية، عدا المدارس الحكومية في حتا، التي سيكون فيها التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين، كما يستمر العمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة غدًا الأحد 3 أكتوبر 2021 مع المتابعة المستمرة لتطورات إعصار شاهين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء عليها.

كما أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن تحويل الدراسة في المدارس والحضانات الخاصة في المنطقة الشرقية، التي تضم كل من مدينة خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، إلى نظام التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين، وذلك نظرًا للحالة المدارية (شاهين) التي تشهدها المنطقة، مع متابعة الهيئة للأوضاع الجوية مع الجهات الرسمية لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها في هذا الشأن.

تعقد الهيئة الوطنية لإدارة #الطوارئ_والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد إحاطة إعلامية خاصة حول آخر مستجدات الحالة المدارية "شاهين" اليوم السبت الموافق 2/10/2021، الساعة 7:00 مساءً. pic.twitter.com/3DMIQkOfDC — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 2, 2021

وأضافت هيئة الأزمات في دبي، أنّ فرق الطوارئ والأزمات والكوارث ستقوم على المستوى المحلي بدراسة تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية.

وكإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان من قبل الهيئة عن إجراءات وتدابير، ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

ووجهت الهيئة، نصائحها لمواطنيها وتحديدًا القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية باتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي.

حالة البحر في بحر عمان مضطربة

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنّ حالة البحر في بحر عمان مضطربة إلى شديدة الاضطراب، مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي، خاصة المناطق المنخفضة، كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالًا، وستؤدي الأمطار إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة، وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا.

وأضاف المركز أن الإعصار المداري «شاهين» تمركز شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالًا وخط طول 60.9 شرقًا، يصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 140 كم/ الساعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أشارت إلى أنّ كميات الأمطار تتراوح من 200 إلى 400 ملل، وهي كميات هائلة تحدث لأول مرة في التاريخ في عدد ساعات قليلة.