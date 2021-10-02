فئات مستهدفة وأخرى ممنوعة من تناول مصل الإنفلونزا الموسمية

‏‎ذكرت هيئة الدواء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن هناك نوعان من مصل الإنفلونزا، وهما الثلاثي والرباعي، ويعمل الأول على توفير الحماية من ثلاث سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا، بينما يقوم «الرباعي» بتوفير الحماية من 4 سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا.

الفئات المستهدفة لتناول مصل الإنفلونزا

وأكدت هيئة الدواء المصرية، على أهمية تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات «الأشد احتياجا»، كونهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، إذ يمكن لأي شخص أن يحصل عليه عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد.

وجاءت الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا لتناول اللقاح على النحو التالي:

- الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا، والبالغين فوق الـ50 عامًا.

- أصحاب أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل: «الربو، مرض السرطان وعلاجه، داء الانسداد الرئوي المزمن، التليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، أمراض الكلى أو الكبد، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة».

- مرضى حساسية الصدر.

- الأطفال أكبر من 6 شهور.

- الحوامل.

- كبار السن.

فئات ممنوعة من تلقي مصل الإنفلونزا

- الأطفال الأقل من 6 شهور.

- ارتفاع الحرارة الشديد، حيث يؤجل التطعيم بالمصل لحين نزول الحرارة.

- مرضى حساسية البيض.

- مرضى متلازمة الشلل الرباعي الفيروسي «الغيلان باريه».

- أصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنّ شهري سبتمبر وأكتوبر يعدان الوقت الأمثل للحصول على مصل الإنفلونزا وتحقيق أكثر فعالية، كما يمكن أن يساعد تلقي اللقاح في أي وقت خلال موسم الإنفلونزا على منع الإصابة، ويجب أن يتلقى الأطفال الذين يحتاجون لتلقي جرعتين من اللقاح؛ جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن بعد أن يتوفر اللقاح، لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل.

وكانت الهيئة شددّت على المواطنين ضرورة الانتظار لمدة 14 يومًا على الأقل، بين الحصول على لقاحي الإنفلونزا وكورونا، وذلك كإجراء احترازي تجنبًا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في نفس الوقت.