تفاصيل حريق دمنهور.. النيران تلتهم «مول» شهير بالكامل

أغُلق الطريق أمام المارة، غالبيتهم لم يكونوا مدركين لما يحدث حولهم، ومع الاقتراب لبضعة أمتار، أمكنهم مشاهدة حريق هائل، تصاعدت نيرانه في سماء ميدان «الساعة»، وسط مدينة دمنهور، في محافظة البحيرة، كما حجبت الأدخنة الرؤية أمام المواطنين، في مشهد استمر عدة ساعات، عاشها أهالي المدينة في حالة من الخوف.

إخطار باندلاع حريق في محل ملابس بدمنهور

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باندلاع حريق هائل داخل أحد المحلات الشهيرة لتجارة الملابس الجاهزة في مدينة دمنهور، وجرى السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.

الدفع بـ13 سيارة إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية، بقيادة العميد محمد بلبع، إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد 13 سياراة إطفاء، إضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف، وجرى فرض كردون أمني، وفصل المرافق عن المكان، تحسباً لوقوع مكروه، إلى أن تمت السيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

تكثيف التواجد الأمني في موقع الحريق

وكثفت قوات الأمن تواجدها في موقع الحريق، حيث تم إغلاق الطريق لحماية المارة، كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده خلال دقائق معدودة، وخلف الحريق 3 حالات اختناق، تم التعامل معها بمكان الحادث، كما التهمت النيران واجهة المول، دون خسائر في الأرواح.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث، للوقوف على أسباب الحريق، وحصر الخسائر المادية.